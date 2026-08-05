Минфин назвал ожидаемый объем нефтегазовых допдоходов России в августе

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России в августе 2026 года могут составить 114,23 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Министерства финансов РФ. По информации ведомства, по итогам июля отклонение фактических поступлений от прогнозного уровня и базового месячного объема составило 21,94 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2026 года в размере 114,23 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 136,17 млрд рублей. Операции запланированы на период с 7 августа по 4 сентября, ежедневный объем покупок составит 6,5 млрд в рублевом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в июле достигла $18,06 (около 1450 рублей) за миллион британских тепловых единиц (около 28 кубометров). Показатель стал максимальным с января 2023 года. Тогда цена «голубого топлива» составляла $20,18 (примерно 1621 рубль).