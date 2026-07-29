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29 июля 2026 в 17:32

США пополнили черный список по Ирану

Минфин США: в список санкций против Ирана добавили 10 компаний и восемь судов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Соединенные Штаты расширили санкционный список по Ирану, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. В него включили 10 юридических лиц и восемь танкеров.

Согласно опубликованной информации, ограничения наложены на фирмы, базирующиеся в Иране, Гонконге и на Маршалловых Островах. Внесение в санкционный список влечет за собой заморозку активов на территории США и запрет для американских граждан и организаций на ведение бизнеса с его фигурантами.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что инициатива США использовать иранские активы для возмещения гипотетического ущерба судам в Персидском заливе создает опасный прецедент. Дипломат предупредил, что подобные действия других стран приведут к всеобщему хаосу.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что переговоры между Исламской Республикой и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней. Так, 24 и 25 июля в Тегеране стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов.

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