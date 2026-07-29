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29 июля 2026 в 18:22

Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк

Вован и Лексус назвали большой удачей свой разговор с Генри Киссинджером

Пранкеры Вован и Лексус Пранкеры Вован и Лексус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пранкеры Вован и Лексус в интервью NEWS.ru назвали большой удачей телефонный разговор с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Так они ответили на вопрос о том, какой из своих пранков считают самым любимым.

Из политиков мы не выделяем кого-то особо. Большой удачей можно назвать разговор с Генри Киссинджером. Это был человек умный, достойный оппонент для России, который здраво рассуждал и мыслил. В свои 100 лет он запросто давал фору всем современным деятелям, — пояснил Лексус.

По словам Вована, они прорабатывали идею звонков от имени Киссинджера другим зарубежным политикам. Однако экс-госсекретарь скончался в ноябре 2023 года, и этот проект реализовать не удалось.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. Первый раз они поздравили его с победой на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гутерриша. Во второй — убедили политика, что ему звонит глава Франции Эммануэль Макрон, в разговоре с которым Дуда был весьма откровенен и признался, что боится конфронтации с Россией.

Россия
Вован и Лексус
Генри Киссинджер
США
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
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К. Воронина
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