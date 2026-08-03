Вован и Лексус ответили на вопрос о связи с российскими спецслужбами

Вован и Лексус ответили на вопрос о связи с российскими спецслужбами Пранкеры Вован и Лексус опровергли связь с российскими спецслужбами

Пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), известные розыгрышами мировых политиков и знаменитостей, в интервью РИА Новости опровергли связь с российскими спецслужбами. По их словам, работа в таких структурах требует тишины и множества согласований, и будь они связаны с ними, их пранки выходили бы нескоро.

Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск, — ответили они на просьбу назвать свои звания.

Пранкеры также отметили, что часто слышат в свой адрес шутки о звании «народных артистов РФ». Однако, по их словам, для них это не шутки, а серьезная работа, требующая подготовки, знаний и актерского мастерства.

Ранее Вован и Лексус разыграли сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви, представившись советником канцлера Германии Адольфом «с маленькими усами и челкой». Во время пранка принц обсуждал возможное вторжение Германии в Иран для возвращения его на престол.