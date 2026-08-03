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03 августа 2026 в 10:58

В Сеуте развернули временный морг на сотни мест

В Сеуте после гибели мигрантов оборудовали временный морг на 200 мест

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В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест после массового наплыва мигрантов из Марокко. Об этом сообщила газета Pais.

"Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших", — говорится в публикации.

Ранее радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанский анклав из Марокко, достигло 90 человек.

За сутки в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере Африки, проникли около 50 тыс. мигрантов из Марокко. Большинство прибывших — молодые мужчины, а также несовершеннолетние. Как пишут местные издания, к массовому пересечению границы мигрантов призывали через мессенджеры. В распространявшихся сообщениях утверждалось, что испанская полиция не будет препятствовать их проникновению.

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