Ариана Гранде решила взять паузу от публичной жизни

Американская певица Ариана Гранде намерена взять паузу в публичной деятельности после завершения текущего концертного тура Eternal Sunshine, сообщает People со ссылкой на ее представителя. Последнее выступление в рамках тура запланировано на 1 сентября в Лондоне.

По словам представителя, артистка хочет завершить тур на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем сделать заслуженный перерыв, который позволит ей отдохнуть от постоянного общественного внимания и спекуляций вокруг ее здоровья. Решение о паузе также повлияло на ее актерские планы: Гранде выйдет из проекта мюзикла Sunday in the Park with George, премьера которого была намечена на Лондон в 2027 году. Внимание к состоянию певицы усилилось после выхода 31 июля клипа на песню Petal, что совпало с релизом ее нового альбома.

Ариана Гранде начала карьеру с роли в ситкоме «Виктория-победительница» на Nickelodeon, с 2013 года выпустила восемь студийных альбомов, общие продажи превышают 90 млн экземпляров. Она трижды лауреат премии «Грэмми» и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024). Пауза, как ожидается, продлится неопределенный срок.

Ранее российская певица Юлия Савичева объявила о перерыве в использовании социальных сетей. По словам артистки, она устала от постоянного хейта ее внешнего вида и творчества.