Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:00

Ариана Гранде решила взять паузу от публичной жизни

Певица Ариана Гранде решила взять паузу в карьере из-за спекуляций о здоровье

Ариана Гранде Ариана Гранде Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская певица Ариана Гранде намерена взять паузу в публичной деятельности после завершения текущего концертного тура Eternal Sunshine, сообщает People со ссылкой на ее представителя. Последнее выступление в рамках тура запланировано на 1 сентября в Лондоне.

По словам представителя, артистка хочет завершить тур на высокой ноте, оставаясь здоровой и счастливой, а затем сделать заслуженный перерыв, который позволит ей отдохнуть от постоянного общественного внимания и спекуляций вокруг ее здоровья. Решение о паузе также повлияло на ее актерские планы: Гранде выйдет из проекта мюзикла Sunday in the Park with George, премьера которого была намечена на Лондон в 2027 году. Внимание к состоянию певицы усилилось после выхода 31 июля клипа на песню Petal, что совпало с релизом ее нового альбома.

Ариана Гранде начала карьеру с роли в ситкоме «Виктория-победительница» на Nickelodeon, с 2013 года выпустила восемь студийных альбомов, общие продажи превышают 90 млн экземпляров. Она трижды лауреат премии «Грэмми» и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024). Пауза, как ожидается, продлится неопределенный срок.

Ранее российская певица Юлия Савичева объявила о перерыве в использовании социальных сетей. По словам артистки, она устала от постоянного хейта ее внешнего вида и творчества.

Шоу-бизнес
Ариана Гранде
певицы
карьера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура взяла на контроль заражение школьницы ВИЧ в российской больнице
Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
Иностранного участника предотвращенного в Ставрополье теракта арестовали
Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе
Терапевт назвала неочевидные признаки анемии
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ
Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне
В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате
Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки
Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик
В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Власти приняли экстренные меры после гибели людей при атаке на Геленджик
Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО
Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ
Черноморский флот «скормил рыбам» безэкипажный катер ВСУ
Украину захлестнула волна из должников по коммуналке
Крокодилы «пересели» на сапы и гидроскутеры
ВСУ были с треском выбиты еще из двух населенных пунктов
Стала известна самая востребованная группа крови в Тульской области
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.