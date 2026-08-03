Врач ответил, может ли солнцезащитный крем предотвратить риск меланомы

Солнцезащитный крем не гарантирует абсолютной защиты от меланомы, заявил NEWS.ru доцент кафедры госпитальной хирургии №2 университета им. Пирогова Алексей Шабрин. По его словам, эффективность средства зависит от его характеристик и частоты нанесения.

Солнцезащитные средства снижают дозу УФ-излучения, достигающего поверхности кожи, однако не обеспечивают его полной блокировки. Эффективность фотозащиты зависит не только от заявленного фактора защиты от UVB-излучения, но и от способности средства защищать от длинноволнового излучения, количества нанесенного продукта, равномерности и частоты его распределения. В реальных условиях средства часто используются в недостаточном объеме, а их повторное нанесение после купания, потоотделения или механического удаления с кожи не проводится. Это может существенно снижать фактическую эффективность защиты, — сказал Шабрин.

Он подчеркнул, что повреждение ДНК в клетках кожи под воздействием УФ-лучей приводит к накоплению мутаций и увеличивает риск злокачественной трансформации. По словам врача, солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте, а также многократное воздействие интенсивного излучения играют особую роль в этом процессе.

Высокий показатель SPF не означает, что пребывание под прямыми солнечными лучами становится безопасным или неограниченным по времени. Следует учитывать, что меланома имеет многофакторную природу. Помимо УФ-облучения, к факторам риска относятся светлый фототип кожи, большое количество меланоцитарных невусов, семейный анамнез, генетическая предрасположенность и индивидуальные особенности иммунного статуса. Кроме того, недуг может развиваться на участках кожи, редко подвергающихся инсоляции, а также на слизистых оболочках и в области ногтевого аппарата, — добавил Шабрин.

Он отметил, что лучший способ предотвратить меланому — это соблюдать комплексные меры защиты от ультрафиолета. По словам специалиста, в их число входят ограничение пребывания на солнце в часы пик, ношение одежды, которая полностью закрывает кожу, головных уборов, солнцезащитных очков и использование кремов с широким спектром защиты.

Ранее дерматолог Александра Пашкова заявила, что средства с церамидами помогут коже восстановиться после загара. По ее словам, поврежденный ультрафиолетом покров имеет повышенный риск развития гиперпигментации.