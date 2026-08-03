Что нужно сделать в саду в первой декаде августа: чек-лист дачника

Работы в саду в первой декаде августа: чек-лист для дачника

Что нужно сделать в саду в первой декаде августа: чек-лист дачника

Первые 10 дней августа — горячая пора для любого владельца участка. Именно сейчас закладывается фундамент будущего урожая: спеют ягоды, приходит время убирать чеснок и лук, а плодовые деревья требуют особого ухода. Мы собрали для вас подробный чек-лист: что обязательно сделать в саду и огороде с 1 по 10 августа, чтобы ничего не упустить и не наделать ошибок. Если коротко ответить на вопрос, какие работы в саду в первой декаде августа самые важные, — это сбор урожая, уборка чеснока и лука, окулировка деревьев и сбор ягод в начале августа. Разберем каждый пункт по порядку, включая список дел по сбору урожая в августе и детали по уходу в августе за плодовыми деревьями.

Сбор урожая: вишня, ирга, ежевика, малина

Начало августа — время массового сбора ягод. Пожалуй, это один из важнейших этапов работ в саду в первой декаде августа. Если вы хотите составить для себя полноценный список по сбору урожая в августе, начните именно с ягодных культур — они портятся быстрее всего. Сбор ягод в начале августа нужно проводить регулярно, буквально через день-два, потому что перезревшие плоды осыпаются, привлекают ос и провоцируют гниль на ветках.

Вот на что необходимо обратить внимание в первую очередь:

Вишня поздних сортов дозревает как раз в начале августа — снимайте ягоды вместе с плодоножкой, если планируете хранить их несколько дней, и без нее, если сразу пускаете в переработку.

Ирга осыпается очень быстро после созревания, поэтому урожай снимают выборочно, по мере потемнения ягод до сизо-фиолетового цвета.

Ежевика созревает неравномерно: собирайте только полностью черные, мягкие ягоды, а недозрелые оставляйте еще на несколько дней.

Малина ремонтантных сортов как раз входит в свою вторую волну плодоношения — снимайте урожай каждые два-три дня, не давая ягодам перезревать на кусте.

После сбора ягодники стоит проредить: вырезать под корень отплодоносившие побеги малины и слишком загущенные ветки смородины и крыжовника. Это освободит силы куста для закладки новых плодовых почек на будущий год.

Работы в саду в первой декаде августа: чек-лист для дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборка лука и чеснока — пора!

Уборка чеснока и лука в августе — один из ключевых пунктов дачного графика, и затягивать с ней нельзя. Если чеснок передержать в земле, зубчики начнут распадаться и растрескиваться, и такой урожай уже не сохранится зимой.

Ориентируйтесь на следующие признаки готовности:

У чеснока пожелтели и подсохли нижние листья, стрелка выпрямилась, а семенная коробочка (если она есть) начала растрескиваться. У репчатого лука перо пожелтело и полегло более чем наполовину, а шейка луковицы стала тонкой и мягкой. Внешние чешуйки луковиц приобрели характерный для сорта плотный окрас. Погода на момент уборки сухая — влажную почву и мокрые луковицы убирать нельзя, они плохо просохнут и загниют при хранении.

После выкапывания и лук, и чеснок раскладывают в тени, в хорошо проветриваемом месте, не отрывая сразу ботву. Через одну-две недели, когда шейка полностью высохнет, ботву обрезают, оставляя пенек длиной 4–5 см, после чего урожай убирают на постоянное хранение.

Окулировка груши, вишни, сливы и яблонь

Первая декада августа — оптимальное время для летней прививки почкой, или окулировки. Окулировка плодовых деревьев в августе проводится способом «спящего глазка»: почка, привитая сейчас, не прорастает до весны, а спокойно зимует под корой подвоя.

Для успешной окулировки важно соблюдать порядок действий: заранее, за неделю до прививки, очистить штамб подвоя от пыли и боковых веточек в зоне будущего разреза; выбрать однолетний хорошо вызревший побег со сформированной почкой в качестве привоя; сделать Т-образный разрез коры на высоте 5–7 см от земли; аккуратно вставить щиток с почкой под кору и плотно примотать место прививки лентой, оставив открытым только глазок. Груша, вишня, слива и яблоня одинаково хорошо переносят эту процедуру именно в августовские сроки, когда кора еще легко отделяется, а сокодвижение достаточно активное.

Что нужно сделать в саду в первой декаде августа: чек-лист дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удаление прикорневой поросли на плодовых деревьях

Прикорневая поросль — это побеги, которые растут не из привитой части дерева, а из корня или подвоя ниже места прививки. Она забирает питание у основного дерева и, что особенно важно, никогда не даст сортовых плодов, даже если ее оставить расти годами.

Правило простое: поросль нужно вырезать как можно раньше и обязательно у самого основания, а не обламывать. Если оставить пенек, из спящих почек тут же полезут новые побеги, и работу придется повторять снова и снова. Место среза лучше обработать садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Эта несложная, но регулярная процедура — обязательная часть ухода за плодовыми деревьями в августе, и без нее уход нельзя назвать полноценным.

Сбор фасоли, укропа, цветной капусты, брокколи, перца

Огород в первой декаде августа тоже требует внимания — многие культуры входят в стадию активного плодоношения, и задержка со сбором снижает и качество, и количество урожая. Чтобы сбор урожая в августе был без паники и спешки, создайте список срочных дел для себя заранее.

Стручковую фасоль собирают регулярно, пока стручки молодые и сочные: перезревшие становятся жесткими и волокнистыми, а растение при этом замедляет образование новых завязей.

Укроп на зелень срезают до начала цветения, а для заготовки семян оставляют отдельные зонтики до полного побурения.

Цветную капусту убирают сразу, как только головка достигла нужного размера и остается плотной: при промедлении соцветия рассыпаются и желтеют.

Брокколи снимают, пока головка плотная, а бутоны не начали раскрываться в отдельные желтые цветки.

Перец можно собирать и в технической спелости — зеленым, и дожидаться биологической, когда плоды приобретают полную сортовую окраску.

Освободившиеся после сбора урожая грядки не стоит оставлять пустыми — на них можно и нужно организовать повторные посевы.

Что нужно сделать в саду в первой декаде августа: чек-лист дачника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вторая волна посадок: что посеять в августе

После того как убраны чеснок, лук, ранняя капуста и горох, грядки освобождаются, и грех этим не воспользоваться. Повторные посевы в августе позволяют получить дополнительный урожай скороспелых культур до наступления холодов.

Что имеет смысл посеять в начале августа:

Редис и дайкон — созревают уже через 20–30 дней и получаются менее острыми, чем весенние.

Зелень: укроп, кресс-салат, листовой салат, кинзу — эти культуры дают быстрый повторный урожай и хорошо переносят понижение температуры.

Лук на перо, а также ранние и суперранние сорта свеклы и моркови — для получения молодой пучковой продукции.

Сидераты — горчицу, фацелию или горох — на освободившихся грядках: как только зелень отрастет до 15 см, ее заделывают в почву для улучшения структуры земли.

Соблюдая эту последовательность — сбор урожая, уборка чеснока и лука, окулировка деревьев и своевременные повторные посевы, — вы не только сэкономите время, но и заложите основу для щедрого урожая в следующем сезоне. Августовский участок не терпит спешки, но и медлить с этими работами точно не стоит.

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