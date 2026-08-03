Баклажаны окунаю в яйца и жарю: подаю в пикантном соусе — простой рецепт, и овощи впитывают меньше масла

Баклажаны окунаю в яйца и жарю: подаю в пикантном соусе — простой рецепт, и овощи впитывают меньше масла

Когда хочется приготовить баклажаны не просто жареными, а с интересным вкусом, я делаю их именно так. Благодаря яичной оболочке с крахмалом кусочки получаются с аппетитной корочкой, остаются мягкими внутри и не впитывают столько масла, как при обычной жарке.

А после добавления пикантного соуса с чесноком, зеленью и сладким перцем получается настоящая летняя закуска.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 2 шт. (около 600 г), яйца — 2 шт., кукурузный или картофельный крахмал — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., растительное масло для жарки. Для соуса: соевый соус — 3 ст. л., болгарский перец — 1/2 шт., сладкий чили-соус — 1–2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, зелень (укроп, петрушка или кинза) — небольшой пучок, яблочный уксус — 1 ст. л., немного растительного масла — 1 ст. л.

Баклажаны нарезаю брусочками или крупными кусочками, слегка подсаливаю и оставляю на 15 минут, затем промываю и хорошо обсушиваю. Яйца взбиваю с щепоткой соли, добавляю крахмал и перемешиваю до однородного кляра.

Каждый кусочек баклажана окунаю в яичную смесь и обжариваю на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Для соуса мелко режу болгарский перец, зелень и чеснок, смешиваю с соевым соусом, сладким чили, яблочным уксусом и небольшим количеством масла. Горячие баклажаны перекладываю в миску, поливаю ароматным соусом и аккуратно перемешиваю.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать такие баклажаны немного теплыми, когда они уже впитали аромат соуса, но еще сохраняют легкую хрустящую корочку. Иногда добавляю в заправку немного кунжута или заменяю зелень кинзой.