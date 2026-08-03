Перестала покупать мармелад — варю из крыжовника изумрудные кубики: они сияют, как нефрит, и тают во рту

Беру крыжовник, сахар — и за час варю изумрудный мармелад, который сияет на солнце, как драгоценный камень. Варенье в прошлом: теперь у меня упругие прозрачные кубики с кисло-сладким вкусом, которые тают во рту, оставляя легкую терпкость и аромат лета. Готовится просто, выглядит изысканно, а съедается мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг крыжовника, 1 кг сахара, 0,5 стакана воды. Ягоды переберите, промойте, сложите в кастрюлю, добавьте воду и варите на медленном огне 20 минут, пока они не лопнут. Протрите через сито, чтобы удалить косточки и шкурки. Смешайте полученное пюре с сахаром, варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения (около 30 минут). Готовую массу вылейте на противень, застеленный пергаментом, разровняйте слоем 1–2 см и оставьте на 6–8 часов до полного застывания. Нарежьте на кубики и обваляйте в сахаре или сахарной пудре.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот мармелад для своих друзей. Даже те, кто не любит крыжовник, уплетали изумрудные кубики и просили рецепт. Кстати, вместо сахарной обсыпки можно использовать кокосовую стружку — получится экзотический вариант. Находка, а не рецепт!