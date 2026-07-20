Делаю мармелад из черной смородины с лимонным соком — яркий, с кислинкой и без химии

Делаю мармелад из черной смородины с лимонным соком — яркий, с кислинкой и без химии

Беру черную смородину, сахар и лимон — варю мармелад, который застывает как желе, с ярким ягодным вкусом и легкой кислинкой. Пюрирую ягоды, протираю через сито, добавляю сахар и варю до густоты пробы на холодной тарелке. Получается гладкая блестящая масса, которую разливаю по формам и даю застыть. Мармелад выходит упругим, ароматным, с терпкой смородиновой ноткой — идеально к чаю, на бутерброд или как начинка для выпечки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черной смородины, 600 г сахара, сок половины лимона. Ягоды переберите, вымойте, просушите. Пюрируйте блендером, протрите через сито, удаляя косточки и кожицу. В кастрюле смешайте пюре, сахар и лимонный сок, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20–30 минут, постоянно помешивая. Готовность проверьте: капля на холодной тарелке должна застывать. Горячим разлейте в формы для застывания. Закройте крышками и уберите в прохладное место.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот мармелад — дети мазали на тосты и добавляли в йогурт. Я уменьшила сахар до 500 г, а вместо лимона добавила апельсиновый сок для аромата. Кстати, можно добавить ваниль. Находка, а не рецепт!