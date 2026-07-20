Закрываю сезон яблок конвертиками-розочками — идеальны к чаю: ароматные, нежные, тают во рту

Беру яблоки, нарезаю их тонкими дольками, посыпаю корицей и сахаром, заворачиваю в слоеное тесто, формирую розочки и запекаю в духовке до золотистого цвета. Тесто поднимается, становится слоистым и хрустящим, яблоки карамелизуются, превращаясь в янтарную начинку с пряным ароматом. Готовить их проще, чем кажется, а результат впечатляет: они исчезают со стола за считаные минуты, оставляя только теплые воспоминания об уходящем лете. Идеальный десерт к семейному чаепитию или кофе, когда хочется уюта и сладости без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 4 крупных яблока (кисло-сладких), 4 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы, яйцо для смазки, сахарная пудра для посыпки. Разморозьте тесто, раскатайте в пласт толщиной 3 мм, нарежьте квадратами 10×10 см. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, смешайте с сахаром и корицей. На каждый квадрат выложите горку яблочной начинки, защипните уголки к центру, оставляя середину открытой, чтобы получилась розочка. Сделайте крестообразные надрезы на тесте для раскрытия. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до румяной корочки. Готовые розочки посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти розочки — домашние съели все за чаем, даже дети попросили добавки. Я добавила в начинку изюм и грецкие орехи, а вместо корицы взяла кардамон. Кстати, вместо яблок можно использовать груши или айву. Находка, а не рецепт!