Фруктовая нотка в классическом лечо: добавляю яблоки — получаю закуску, которую зимой сметают на ура

Если хотите удивить гостей необычной заготовкой, это лечо — то, что нужно. Яблоки добавляют в классический рецепт легкую кислинку и делают вкус более глубоким, а перец и лук остаются сочными и хрустящими.

Ингредиенты

Перец болгарский — 1,5 кг, помидоры — 1 кг, яблоки кислые — 2 шт., лук — 500 г, масло растительное — 100 мл, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ст. л., уксус — 1 ст. л., чеснок — 4–5 зубчиков, специи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала очищаю помидоры от кожицы и нарезаю кубиками. Тем временем нарезаю болгарский перец и лук соломкой, а яблоки — кубиками. Все ингредиенты складываю в кастрюлю, добавляю масло, соль и сахар, тушу 30 минут. За 5 минут до готовности добавляю измельченный чеснок и уксус, варю еще 5 минут. Готовое лечо разливаю по стерилизованным банкам и закатываю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кислинка идеально сбалансировала сладость перца, а соус получился густым, как будто его уваривали полдня. Рекомендую подавать к мясу — я открыл банку и пожалел, что сделал всего три.