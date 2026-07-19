Отдых у водопада Султан закончился гибелью туристки из Свердловской области Женщина погибла после срыва с высоты 40 метров в горах КБР

Женщина погибла после падения в обрыв в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии, передает Telegram-канал SHOT. Согласно полученной информации, туристка из Свердловской области находилась возле водопада Султан, где оступилась и сорвалась с высоты около 40 метров. Отмечается, что в результате падения женщина получила множественные травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что 11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса. Предварительно, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Известно, что 40-летний Роман М. отправился на восхождение вместе с сыном. Семья погибшего родом из Донецка, однако последние годы проживала в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

Между тем машина сорвалась с обрыва горы Клементьева в Крыму, в результате чего пострадала водитель. По данным МЧС, спасатели, прибывшие на место происшествия, спустились по склону горы примерно на 350 метров к месту падения автомобиля. Уточняется, что пострадавшую женщину эвакуировали и передали медикам.