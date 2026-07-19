Спасатели завершили поиски погибшей туристки в Джилы-Су

Тело туристки из Свердловской области, погибшей от множественных травм в урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарии, эвакуировали спасатели, сообщили в региональном ГУ МЧС. В министерстве уточнили, что женщина находилась в составе экскурсионной группы.

По состоянию на 17:00 мск поисковые работы в урочище Джилы-Су завершены. Тело 44-летней погибшей эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, — уточнили в МЧС.

В воскресенье, 19 июля, туристка получила смертельные травмы возле водопада Султан в Зольском районе. На данный момент по факту гибели женщины следователи и прокуратура проводят проверки.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Оби в Новосибирске в феврале. Трагедия произошла 13 февраля в районе микрорайона Ясный Берег. По предварительным данным, ребенок оказался без присмотра взрослых и провалился под лед. При этом уточняется, что поисковые работы продолжались несколько месяцев.