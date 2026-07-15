Водолазы достали из реки тело исчезнувшей зимой девочки

В Новосибирске спасатели нашли тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лед реки Оби в феврале, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам региона Сергей Кудинов. Инцидент произошел 13 февраля в районе микрорайона «Ясный берег», когда ребенок остался без присмотра взрослых.

Девочку нашли буквально две недели назад. Нашли ниже по течению в районе Кудряшей на реке Оби, — сказал Кудинов.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения было установлено, что девочка шла по льду одна с надувной плюшкой. По факту ее гибели правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Поиски начались незамедлительно после происшествия и непрерывно продолжались в течение нескольких недель.

Спасатели МЧС обследовали акваторию Оби под водой, используя специализированные аппараты с видеокамерами и эхолоты. Поиски зимой из-за сложных ледовых условий поиски не принесли никаких результатов. К масштабным поисковым работам на разных этапах привлекалось большое количество волонтеров и добровольцев. В итоге выяснилось, что тело погибшего ребенка унесло сильным течением на значительное расстояние от места трагедии.

Ранее полиция нашла исчезнувших в Карелии брата и сестру живыми. По словам волонтеров, поиск мальчика 11 лет и девочки 13 лет завершен, их передали родителям. Известно, что дети уже не раз сбегали из дома. До этого они состояли на учете в психоневрологическом диспансере.