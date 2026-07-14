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14 июля 2026 в 19:31

Раскрыта судьба пропавших в Карелии детей

Полиция нашла пропавших в Карелии детей живыми

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Полиция обнаружила пропавших в Республике Карелия брата и сестру живыми, сообщили члены регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в комментариях под постом о пропаже подростков на их странице во «ВКонтакте». По их словам, поиск мальчика 11 лет и девочки 13 лет завершен.

Члены отряда поблагодарили всех, кто оказал помощь в розыске пропавших. По имеющейся информации, полиция вышла на след детей при помощи одного из свидетельств «ЛизаАлерт».

Ранее стало известно, что дети уже не раз сбегали из дома. До этого они состояли на учете в психоневрологическом диспансере. Мать подростков привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. При этом семья считалась благополучной. Ее члены не злоупотребляли алкоголем.

Сообщения о пропаже детей появились в 11:00 по московскому времени. В «ЛизаАлерт» рассказали, что оба подростка худощавого телосложения, имеют карие глаза и русые волосы. Члены поискового отряда также описали одежду, в которой ребят видели в последний раз.

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