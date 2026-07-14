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14 июля 2026 в 13:37

Два подростка пропали в Карелии

Местонахождение двух подростков 11 и 13 лет в Карелии неизвестно с 13 июля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два подростка пропали в Республике Карелия, сообщили на странице регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Мальчика 11 лет и девочку 13 лет не видели с 13 июля. Волонтеры призвали жителей помочь найти пропавших детей.

По данным отряда, рост мальчика составляет 140 см. У него русые волосы и карие глаза. Подросток был одет в черную футболку, синие брюки и синие резиновые тапки.

Спасатели рассказали, что рост девочки составляет 150 см. Она также имеет русые волосы и карие глаза. На ней были белая футболка, розовые шорты и темно-синий рюкзак с розовыми единорогами. Оба пропавших подростка худощавого телосложения.

Ранее спасатели начали поиски туриста на юге Красноярского края. По предварительной информации, он пропал во время сплава на каяках по реке Енисей. Об исчезновении мужчины сообщила женщина, с которой он плавал. По ее словам, тот отстал от нее во время переправы с левого берега в районе села Абакано-Перевоз.

До этого специалисты обследовали 231 кв. км под Красноярском. Они разыскивали следы пропавшей семьи Усольцевых.

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