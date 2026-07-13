Россиянин решил поплавать на каяке и таинственно исчез в Красноярском крае Спасатели приступили к поискам пропавшего на Енисее в Красноярском крае туриста

Спасатели на юге Красноярского края ведут поиски туриста, пропавшего во время сплава на каяках по реке Енисей, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. По данным ведомства, в минувшую субботу, 11 июля, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что мужчина отстал от нее во время переправы с левого берега в районе села Абакано-Перевоз.

Она рассказала, что [они] вместе со своим знакомым отправились на каяках с левого берега Енисея в районе села Абакано-Перевоз в Краснотуранск. Однако по пути мужчина отстал, — говорится в сообщении.

Ранее Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии сообщило, что 19 июня в Карачаевском районе во время сплава по реке Учкулан перевернулся катамаран, в результате чего один турист пропал. Вместе с ним по реке сплавлялся второй человек.

Кроме того, региональное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су на высоте около 3700 метров. Происшествие случилось в районе пика Виа-тау.

Также пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщила, что погибшим на Эльбрусе туристом оказался 48-летний гражданин Малайзии. Трагедия случилась во время спуска нелегальной группы альпинистов, которые на высоте 4,9 тыс. метров запросили экстренную помощь.