Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины

У России нет цели спровоцировать гуманитарный кризис на Украине при помощи ударов по ее энергетике, сказал в беседе с NEWS.ru политолог, историк-источниковед Юрий Якорь. По его словам, основная цель ВС РФ — ослабить украинскую армию.

Мы не монстры и не хотим для Украины гуманитарной катастрофы. Мы хотим прекращения конфликта, для чего нужно сделать ВСУ небоеспособными. И уничтожение энергосистемы Украины отвечает именно этой задаче, — подчеркнул собеседник.

По мнению Якоря, Киев рассчитывает на помощь Европы в восстановлении украинской энергосистемы. И именно ЕС в итоге окажется главным спонсором энергетики страны, если на это хватит денег, указал политолог.

Пока отказом от финансирования Украины со стороны Европы даже не пахнет, но вопрос, пойдут ли эти деньги на энергетику. К тому же в текущей ситуации деньги решают далеко не все. Нужны именно углеводороды, которых в связи с иранскими событиями в Европе некоторый дефицит, — пояснил историк.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что стране не хватает €650 млн для подготовки к отопительному сезону. Поэтому грядущая зима будет «объективно сложной», признал глава правительства.