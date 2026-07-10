Два туриста сорвались во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии

Два туриста сорвались во время восхождения на гору в Кабардино-Балкарии

Два альпиниста сорвались в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии на высоте около 3700 метров, сообщило региональное управление МЧС в мессенджере МАКС. Инцидент произошел в районе пика Виа-тау.

По предварительной информации, один альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью, один человек пострадал, — говорится в сообщении.

Для оказания помощи на место трагедии выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России. Подробности о состоянии выжившего и его личность не раскрываются. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Российский союз туристской индустрии сообщил, что туристы из РФ в Китае не пострадали в результате масштабного наводнения. Стихия затронула жилые и сельскохозяйственные зоны, а также ряд популярных туристических локаций.

До этого стало известно, что пропавший в тайге Красноярского края Сергей Усольцев мог стать жертвой нападения или скрываться под другой фамилией. По словам его знакомого, уральского медика Валентина Дегтярева, он поддерживал общение с Усольцевым в мессенджере с 2018 года и недавно заметил, что у бизнесмена изменилось изображение профиля, хотя к тому моменту он уже числился пропавшим без вести.