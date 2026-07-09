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09 июля 2026 в 14:34

В РСТ рассказали о российских туристах в пострадавшем от наводнения Китае

РСТ: российские туристы не пострадали при наводнении в Китае

Фото: Zhou Hua/XinHua/Global Look Press
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Российские туристы в Китае не пострадали в результате масштабного наводнения, сообщил в Telegram Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора ITM group. Стихия затронула жилые и сельскохозяйственные зоны, а также ряд популярных туристических локаций.

По имеющейся у ITM group информации, российские туристы, находящиеся в регионе, не пострадали, — говорится в сообщении.

Специалисты ITM group поддерживают непрерывный канал связи с путешественниками. Они координируют свои действия с местной принимающей стороной для мониторинга обстановки в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что мощный шторм с торнадо в Китае привел к гибели как минимум 11 человек, еще более 300 получили травмы. Стихийное бедствие обрушилось на регион вечером в понедельник, 6 июля. Сильные грозы и шквалистый ветер затронули провинцию Хубэй, в том числе районы Хуанган и Эчжоу.

3 июля южного побережья китайской провинции Хайнань достиг тайфун «Майсак». Это первый крупный шторм, обрушившийся на Китай в 2026 году. При этом уточняется, что скорость ветра в эпицентре стихии достигала 23 метров в секунду.

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