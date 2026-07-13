Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 17:14

В РСТ назвали недооцененные зарубежные направления для отпуска в августе

Эксперт РСТ Лаврухин: россияне недооценили потенциал Вьетнама для отдыха летом

Вьетнам Вьетнам Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Среди недооцененных направлений для отдыха в августе можно отметить Вьетнам, так как страна обладает большим потенциалом, однако количество туристов из РФ там пока невелико, рассказал NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор агрегатора для путешественников Антон Лаврухин. По его словам, благодаря высочайшему уровню сервиса заслуживает внимания Южная Корея. При этом отсутствие прямых перелетов сдерживает интерес россиян, отметил специалист.

Среди зарубежных направлений, которые сегодня можно отметить как оптимальные по соотношению цены и качества для семейных туристов, стоит выделить Турцию и Египет. Для всех категорий путешественников интерес представляют страны Юго-Восточной и Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Таиланд. Если говорить о доступной стоимости отдыха без существенного компромисса в качестве сервиса, в первую очередь можно рекомендовать Китай и Вьетнам, — перечислил Лаврухин.

Для тех, кто ориентируется на высокий уровень сервиса, инфраструктуру и качество отдыха, Китай занимает лидирующие позиции, добавил эксперт. В стране представлены практически все мировые гостиничные цепочки, а качество перелетов находится на довольно высоком уровне, отметил он.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова заявила NEWS.ru, что россиянам не требуется оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова, таких как Сербия, Черногория и Северная Македония. По ее словам, эти направления остаются доступной альтернативой другим государствам Европы из-за качественного сервиса и богатой истории без лишних бюрократических процедур.

Общество
туризм
Вьетнам
Южная Корея
РСТ
Анна Акимова
А. Акимова
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, как правильно обслуживать кондиционер в машине
Россия и Китай завершили масштабные морские учения
Пассажира хотели высадить из самолета за футболку о бомбардировках детей
Путин раскрыл, чего добивается Россия в зоне СВО
Турэксперт назвала распространенные причины отравления едой за границей
Женщина не выжила после подаренного полета
Легенда отечественной звукорежиссуры скончалась
Суд прекратил дело о банкротстве скандальной гонщицы
Минпросвещения успокоило «бежевых мам» после сообщений об угрозе детям
Львова-Белова раскрыла статистику детской смертности в конфликте с Украиной
Воронежским парламентариям ограничат выезды из региона
Психолог ответила, почему стоит ставить границы между внуками и бабушками
Посол России раскрыл реакцию Москвы на обвинения ЕС
Россиянам перечислили смертельно опасные вирусы в Турции
Власти Германии уличили в эскалации отношений с Россией
Книги Гоблина будут маркировать
«Хранитель Ормузского пролива»: Трамп придумал новую роль для США
Путин заявил о непростой ситуации с паводками в Дагестане
«Умеет брехать»: политолог о назначении Корецкого на пост премьера Украины
Россиянин получил 12 лет за убийство сожительницы ножом и отверткой
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.