В РСТ назвали недооцененные зарубежные направления для отпуска в августе

Среди недооцененных направлений для отдыха в августе можно отметить Вьетнам, так как страна обладает большим потенциалом, однако количество туристов из РФ там пока невелико, рассказал NEWS.ru эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор агрегатора для путешественников Антон Лаврухин. По его словам, благодаря высочайшему уровню сервиса заслуживает внимания Южная Корея. При этом отсутствие прямых перелетов сдерживает интерес россиян, отметил специалист.

Среди зарубежных направлений, которые сегодня можно отметить как оптимальные по соотношению цены и качества для семейных туристов, стоит выделить Турцию и Египет. Для всех категорий путешественников интерес представляют страны Юго-Восточной и Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Таиланд. Если говорить о доступной стоимости отдыха без существенного компромисса в качестве сервиса, в первую очередь можно рекомендовать Китай и Вьетнам, — перечислил Лаврухин.

Для тех, кто ориентируется на высокий уровень сервиса, инфраструктуру и качество отдыха, Китай занимает лидирующие позиции, добавил эксперт. В стране представлены практически все мировые гостиничные цепочки, а качество перелетов находится на довольно высоком уровне, отметил он.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова заявила NEWS.ru, что россиянам не требуется оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова, таких как Сербия, Черногория и Северная Македония. По ее словам, эти направления остаются доступной альтернативой другим государствам Европы из-за качественного сервиса и богатой истории без лишних бюрократических процедур.