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13 июля 2026 в 08:00

Названы европейские направления для отдыха, куда не требуется виза

Турэксперт Кодякова: россиянам не требуется виза для отдыха на Балканах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам не требуется оформлять визу для посещения стран Балканского полуострова, таких как Сербия, Черногория и Северная Македония, заявила NEWS.ru генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова. По ее словам, эти направления остаются доступной альтернативой другим государствам Европы из-за качественного сервиса и богатой истории без лишних бюрократических процедур.

Визовый вопрос остается одной из главных головных болей для туристов, планирующих поездки в Европу. Стоит отметить, что шенгенская виза в 2026 году остается доступной, но требует более тщательной подготовки. Сроки оформления увеличились до трех — четырех недель. Поэтому подавать документы нужно заранее, особенно при высоком спросе. При этом есть направления, куда можно поехать без визы. К ним относятся страны Балканского полуострова, такие как Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, а также Турция, Грузия и Армения. Эти государства предлагают отличный сервис, исторические достопримечательности и доступные цены, — пояснила Кодякова.

Она отметила, что для тех, кто все же планирует попасть в страны Европы, важно собрать полный пакет документов, включая бронирование отелей, авиабилеты, медицинскую страховку и подтверждение финансовой состоятельности. По ее словам, проще всего оформлять визу в посольствах стран с более лояльным отношением к туристам, например Греции, Испании или Италии, а также необходимо внимательно проверять анкету на ошибки.

Ранее генеральный директор турагентства Олеся Адамушкина заявила, что отдохнуть без изнуряющей жары можно в Киргизии и Армении. Она отметила, что горная местность в этих странах обеспечивает комфортную температуру.

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