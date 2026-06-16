Турагент назвала страны для отдыха без жары Турагент Адамушкина: отдохнуть без тяжелой жары можно в Армении

Отдохнуть без изнуряющей жары можно в Киргизии и Армении, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор турагентства Олеся Адамушкина. Она отметила, что горная местность в этих странах обеспечивает комфортную температуру.

Из чуть более дальних направлений можно смотреть на Грузию, Турцию и Балканы. В Грузии лучше выбирать Казбеги, Боржоми, Бакуриани, Рачу и Сванетию, оставляя Тбилиси и Батуми на короткие отрезки. В Турции для спасения от жары интереснее Черноморье — Трабзон, Ризе, Айдер и горные плато, где вместо раскаленного «все включено» будут чайные плантации, водопады, зеленые склоны и свежий воздух, — рассказала Адамушкина.

Турагент подчеркнула, что еще одним вариантом может стать Белоруссия. По ее словам, поездка по этому направлению также станет недорогим вариантом.

Ранее турагент Наталия Ансталь рассказала, что пенсионерам стоит присмотреться к Курганской области. Эксперт подчеркнула, что регион знаменит своими минеральными водами и лечебными грязями.