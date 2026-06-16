Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 13:28

Турагент назвала страны для отдыха без жары

Турагент Адамушкина: отдохнуть без тяжелой жары можно в Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдохнуть без изнуряющей жары можно в Киргизии и Армении, рассказала «Газете.Ru» генеральный директор турагентства Олеся Адамушкина. Она отметила, что горная местность в этих странах обеспечивает комфортную температуру.

Из чуть более дальних направлений можно смотреть на Грузию, Турцию и Балканы. В Грузии лучше выбирать Казбеги, Боржоми, Бакуриани, Рачу и Сванетию, оставляя Тбилиси и Батуми на короткие отрезки. В Турции для спасения от жары интереснее Черноморье — Трабзон, Ризе, Айдер и горные плато, где вместо раскаленного «все включено» будут чайные плантации, водопады, зеленые склоны и свежий воздух, — рассказала Адамушкина.

Турагент подчеркнула, что еще одним вариантом может стать Белоруссия. По ее словам, поездка по этому направлению также станет недорогим вариантом.

Ранее турагент Наталия Ансталь рассказала, что пенсионерам стоит присмотреться к Курганской области. Эксперт подчеркнула, что регион знаменит своими минеральными водами и лечебными грязями.

Общество
направления
туристы
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянки проиграли туркам в битве за VIP-шезлонги в Бодруме
В Японии произошло мощное землетрясение
«Хочу вас успокоить»: Герасимов высказался о скандале с Яковлевой
Брокер сделал неутешительный прогноз касаемо семейной ипотеки
Трамп отчитал Нетаньяху за ситуацию с Ливаном
Сенатор объяснил, как мошенники создают дипфейки
«Не делает сильнее»: Карелин о смене спортивного гражданства сыном Плющенко
Стоимость нефти марки Brent снова устремилась вниз
Россиянам рассказали, когда начнет падать цена на недвижимость
Британского наемника заочно отправили за решетку в ДНР
General Motors начнет выпускать детали и боеприпасы для американской армии
Легендарный российский боксер дебютирует в кулачной лиге IBA Bare Knuckle
В Госдуме предположили, когда Каллас покинет пост главы дипломатии ЕС
В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов
Богатейшим людям планеты хватило суток, чтобы сколотить $336 млрд
Автоюрист ответил, можно ли получить компенсацию за затопленную машину
«Справятся лучше»: Трамп предложил Сирии разобраться с «Хезболлой»
Ученые создали ИИ-приложение, способное выявить рак кожи по фотографии
Сенатор объяснил, что значит проигрыш Украины в международном суде по Крыму
Женщина устроила дебош в центре занятости
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки
Семья и жизнь

Холодные десерты с творогом — 5 самых вкусных рецептов без выпечки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.