В Госдуме раскрыли, что помогло снизить число должников по алиментам

Система ограничений, которая позволяет блокировать выезд за границу и крупные покупки, помогла снизить число должников по алиментам, рассказала НСН депутат Татьяна Буцкая. По ее словам, власти принимают законодательные меры, позволяющие постоянно напоминать людям об их обязанностях перед детьми.

Должников по алиментам становится меньше. Система, которая позволяет автоматически блокировать права или выезд за границу, хорошо работает, контроль крупных покупок — тоже работающий механизм. С прошлого года задействован реестр злостных неплательщиков, куда государство вносит имена тех людей, которые не просто имеют долг, а у кого уже есть административное или даже уголовное наказание. Мы принимаем меры, помогающие напомнить человеку, что он должен [поддерживать] своего ребенка. Мужчинам, которые бегают от алиментов, следует понимать, что правда все равно победит, — высказалась Буцкая.

Ранее адвокат и медиатор Маргарита Янгуразова заявила, что за злостную неуплату алиментов могут лишить родительских прав. При этом сам факт задолженности не всегда автоматически ведет к этому. Суд учитывает, по чьей вине образовался долг и действительно ли человек сознательно уклонялся от выплат.