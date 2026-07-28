Известный тренер поздравил Зидана с назначением тренером сборной Франции

Под руководством Зинедина Зидана сборная Франции по футболу будет такой же сильной командой, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, в руках специалиста интересный материал.

Я безмерно рад, что наконец-то снова увидим Зидана в деле. Мне кажется, выдающийся игрок должен быть и тренером примерно такого же уровня. Жалко, что после мадридского «Реала» у него была длинная пауза. Я считаю сборную Франции сильнейшей командой на сегодняшний момент. Да, они не стали чемпионами мира, но в руках Зидана интересный материал, — сказал Непомнящий.

Ранее Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенств (2016), а также победила в Лиге наций (2021).

Последним местом работы Зидана стал мадридский «Реал». Вместе с клубом он трижды выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании. В мае 2021 года Зидан покинул клуб, и с тех пор никого не тренировал.