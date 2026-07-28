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28 июля 2026 в 13:56

Взрыв произошел в крупном торговом центре после землетрясения

Взрыв произошел в крупном японском ТЦ после сильнейшего землетрясения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Взрыв, предположительно, произошел в крупном торговом центре Aeon в японском городе Касима, сообщил телеканал NHK. Инцидент случился на острове Кюсю в префектуре Кумамото, где ранее зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Одна из стен здания частично обрушилась и обнажила металлический каркас. Кроме того, в результате происшествия серьезно пострадала крыша комплекса, вмещающего магазины, рестораны и кинотеатр. На данный момент точная связь между произошедшим взрывом и подземными толчками не установлена. В день происшествия торговый центр работал, однако после подземных толчков всех посетителей успели эвакуировать.

Ранее стало известно, что турист из России застрял в поезде, который направлялся из японского города Саги в сторону Нагасаки, когда подземные толчки заставили состав замереть на станции Кубота. По словам россиянина, он и остальные пассажиры вынуждены оставаться внутри вагонов, так как их пока не выпускают наружу.

Посольство России в Японии добавило, что обращений от российских граждан после мощного землетрясения не поступало. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи.

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