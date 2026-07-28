Адвокат рассказал о результатах суда над убийцами аниматоров на Кубани

Убийцы аниматоров на Кубани получили большие сроки, рассказал «КП-Кубань» адвокат Алексей Иванов. Организаторов приговорили к пожизненному заключению, еще два члена группировки получили 25 и 23 года лишения свободы. Также осужденные должны выплатить семьям погибших более 28 млн рублей.

Сумму можно назвать беспрецедентной и адекватной тому моральному ущербу, который был нанесен родственникам убитых. Долг перед семьями не даст преступникам шанса на условно-досрочное освобождение. По закону, его надо выплатить, что в данной ситуации кажется нереальной. Они будут вечными должниками, — заявил Иванов.

По словам адвоката Алексея Иванова, преступники будут выплачивать ущерб двумя способами: за счет продажи арестованного имущества, а также из зарплаты в колонии — не менее 50% от дохода, причем сумма будет делиться между всеми потерпевшими. Сейчас часть имущества осужденных уже находится под арестом.

Ранее сообщалось, что Арам Татосян и Анатолий Двойников, которые обвиняются в убийстве двух аниматоров в Краснодарском крае, заявили в последнем слове о раскаянии и попросили прощения. В то же время Демьян Кеворкьян не признал вину и попросил оправдать его.