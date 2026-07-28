Адвокат ответил, грозит ли реальный срок арестованной секс-блогерше

Секс-блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) грозит реальный срок, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, девушку могут судить по статье 242 УК РФ о незаконном изготовлении и распространении порнографии.

Судя по всему за блогерш, распространяющих видео 18+ взялись, потому что существует 242-я статья УК РФ об изготовлении и распространении порнографических материалов. Она предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы. Думаю, пахнет реальным сроком для Сонечки Мармеладовой, — сказал Бенхин.

Он добавил, что существует правоприменительная практика: уже несколько приговоров есть и по OnlyFans, и по каналам в Telegram, где люди получали реальные сроки. По словам адвоката, девушка заработала около 30 млн рублей на изготовлении порнографических материалов.

Раньше была очень размыта грань между эротикой и порнографией, и суды должны набивать руку благодаря экспертизам, чтобы понимать, что считать эротикой, а что — порнографией. Здесь надо смотреть на то, что это совершено в особо крупном размере — и сделано группой лиц с применением технических средств, в данном случае сети Интернет и мессенджера Telegram, — заключил Бенхин.

Ранее Соне Мармеладовой было предъявлено обвинение в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете. Блогерша использовала Telegram для монетизации: она вела открытый канал, где рекламировала платные приватные чаты с доступом к фото- и видеоматериалам.