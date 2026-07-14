Российский район пережил массированную атаку ВСУ В Северском районе Кубани после атаки ВСУ пострадали люди

Один человек пострадал в результате массированной атаки беспилотников на Северский район Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

В результате падения обломков произошло возгорание на Афипском НПЗ, также повреждены частные и многоквартирные дома, здание на железнодорожном переезде и два предприятия. В нескольких домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. В хуторе Коваленко после падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.