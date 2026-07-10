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10 июля 2026 в 07:06

Пожар вспыхнул из-за падения обломков дрона на НПЗ

Пожар вспыхнул из-за падения обломков БПЛА на Ильском НПЗ на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата стали причиной возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщил региональный оперативный штаб. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Кроме того, фрагменты дронов были обнаружены во дворе частного домовладения и на территории одного из предприятий в станице Северской. В обоих случаях обошлось без пострадавших. На всех местах падения обломков продолжают работу оперативные и специальные службы.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

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