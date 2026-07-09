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09 июля 2026 в 07:34

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 73 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 73 украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

В течение ночи в период с 20:00 мск 8 июля текущего года до 07:00 мск 9 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее глава Твери Виталий Королев заявил, что минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». По его словам, он работает на месте, штаб развернут, координируются мероприятия по ликвидации последствий и обеспечению дальнейшей безопасности объекта.

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