Нефтебаза загорелась в российском городе после атаки БПЛА Власти Твери сообщили о возгорании нефтебазы после отражения атаки БПЛА

Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», заявил в мессенджере МАКС глава города Виталий Королев. По его словам, он работает на месте, штаб развернут, координируются мероприятия по ликвидации последствий и обеспечению дальнейшей безопасности объекта.

Работаю на месте. Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта. Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет, — написал Королев.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился и началась эвакуация местных жителей. На место происшествия направлена дополнительная группа пожарных.