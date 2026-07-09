Владимиров рассказал о ситуации с пожаром в хуторе Вязники после атаки БПЛА

Владимиров рассказал о ситуации с пожаром в хуторе Вязники после атаки БПЛА Владимиров: из-за пожара в Вязниках после атаки БПЛА начали эвакуацию жителей

Пожар на предприятии в хуторе Вязники Ставрополя усилился, началась эвакуация местных жителей, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. На место происшествия направлена дополнительная группа пожарных.

Губернатор отметил, что в целях безопасности местных жителей перевели в безопасные места на ближайшей к предприятию улицы. Для них организованы пункты временного размещения. Губернатор отметил, что находится на постоянной связи с главой округа Игорем Серовым и регулярно получает информацию о развитии ситуации.

При необходимости вся помощь будет оказана, — написал Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Борисовском округе в результате атаки дрона ВСУ пострадали фельдшер и водитель скорой помощи. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи.

До этого стало известно, что в Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана». Бригада скорой транспортировала мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в Валуйскую ЦРБ.