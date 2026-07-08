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08 июля 2026 в 21:55

Украинский FPV-дрон под Белгородом атаковал машину скорой помощи

Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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В Борисовском округе в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадали фельдшер и водитель скорой помощи, сообщила пресс-служба оперштаба Белгородской области. FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой медицинской помощи. Атака также привела к повреждению транспортного средства.

Двое мужчин получили акубаротравмы. Один из пострадавших госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Другой отпущен на амбулаторное лечение, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что в Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана». Бригада скорой транспортирует мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, в Валуйскую ЦРБ.

До этого оперштаб Белгородской области передавал, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывалась вся необходимая помощь.

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