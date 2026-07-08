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08 июля 2026 в 14:19

ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект, сообщил оперштаб Белгородской области в Telegram-канале. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Мужчину со множественными осколочными ранениями руки бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области от атак украинских войск пострадали пятеро гражданских. В Шебекинском округе дрон ударил по КамАЗу, ранив водителя, и повредил два частных дома. В Ракитянском округе осколками БПЛА ранена женщина, а в Белгородском округе на коммерческом объекте пострадали двое мужчин.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждения получили два танкера, пострадали два человека. Глава региона уточнил, что суда были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.

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