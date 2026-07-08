В Белгородской области озвучили количество пострадавших после атак ВСУ Оперштаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших от атак ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины пострадали пять мирных жителей Белгородской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В Шебекинском округе беспилотник атаковал КамАЗ, ранив мужчину, а также повредил частный дом и вызвал пожар в другом. В Ракитянском округе женщина получила осколочные ранения от взрыва дрона, а в Белгородском округе ранены двое мужчин при атаке на коммерческий объект.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал КамАЗ. Мужчину, получившего ожог руки и ушиб голени, бойцы «Орлана» доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Транспорт поврежден, — говорится в сообщении.

В Борисовском округе женщина получила акубаротравму от детонации дрона, но от госпитализации отказалась. В Краснояружском округе повреждены автомобили и объекты инфраструктуры. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников повреждены два танкера, пострадали два человека. Глава региона уточнил, что суда были порожними, утечки нефтепродуктов не зафиксировано.