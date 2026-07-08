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08 июля 2026 в 07:51

Два человека пострадали при атаке БПЛА на танкеры в Азовском море

Два танкера повреждены после атаки БПЛА в Таганрогском заливе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Два танкера получили повреждения в Таганрогском заливе в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в МАКСе. Пострадали два человека. Слюсарь уточнил, что поврежденные танкеры были пустыми, разлива нефтепродуктов не произошло.

В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения. Одному оказана медицинская помощь на месте, другой был доставлен в больницу, врачи оказали всю необходимую помощь. Оба пострадавших от госпитализации отказались. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж, — написал он.

Ранее Слюсарь сообщил, что в Ростовской области обломки сбитого украинского дрона повредили здание общепита. По его словам, украинские БПЛА пытались атаковать Родионово-Несветайский, Заветинский, Октябрьский и Мясниковский районы. По словам Слюсаря, у зданий повреждено остекление, в результате происшествия никто не пострадал.

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