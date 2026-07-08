Глава села в Белгородской области ранен при взрыве дрона Глава села Долгого в Белгородской области ранен при детонации дрона ВСУ

В Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации беспилотника ВСУ пострадали глава территориальной администрации и боец «Орлана», сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Мужчин, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, бригада скорой транспортирует в Валуйскую ЦРБ.

В Валуйском округе в селе Долгом в результате детонации дрона пострадал глава территориальной администрации. По оценке медиков, глава поселения в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал в Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Мужчина со множественными осколочными ранениями руки доставлен в городскую больницу № 2, где ему оказывается вся необходимая помощь.

До этого в Белгородской области от атак украинских войск пострадали пятеро гражданских. В Шебекинском округе дрон ударил по КамАЗу, ранив водителя, и повредил два частных дома. В Ракитянском округе осколками БПЛА ранена женщина, а в Белгородском округе на коммерческом объекте пострадали двое мужчин.