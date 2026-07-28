«Вопрос ближайших недель»: ВСУ предрекли бунт после назначения Драпатого

Назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ повысило вероятность бунта в украинской армии, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, восстание может произойти уже в течение ближайших недель или месяцев.

Бунт, причем вооруженный, со стороны новобранцев ВСУ — это вопрос ближайших месяцев или недель, — сказал политик.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед новым командованием армии две задачи. Первая — усилить ПВО, вторая — найти «новые подходы» к мобилизации.

Найти боеприпасы для ПВО и сами комплексы Драпатый не может: клянчить у Запада — работа Зеленского. А вот усилить мобилизацию новый главком вполне способен. На этом он и поскользнется, — уверен Олейник.

Ранее Драпатый заявил о начале масштабного аудита в ВСУ. По его словам, в ходе проверки будет дана объективная оценка реальному положению дел в каждой воинской части. Генерал подчеркнул, что никаких «неприкасаемых» не будет: все выявленные случаи служебной халатности и злоупотреблений повлекут за собой ответственность виновных.