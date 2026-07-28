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28 июля 2026 в 13:32

«Чертово безумие»: лидер Pink Floyd осудил милитаристский курс Европы

Основатель Pink Floyd Уотерс: курс Европы на перевооружение является безумием

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Robin Lorentz-Allard/Aftonblad/Global Look Press
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Курс европейских стран на перевооружение является безумием, заявил RT основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Он отметил, что карьеры большинства политиков построены на этой «бессмыслице». Уотерс отметил, что сейчас как никогда актуальна «Речь о мире» президента США Джона Кеннеди, где он призывал к поиску путей мирного сосуществования.

Слышать, как лидеры ЕС бряцают оружием, начинают говорить о повышении до 5% ВВП, чтобы мы могли вновь перевооружить Германию, чтобы она могла воевать, — это чертово безумие, — сказал музыкант.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.

До этого сообщалось, что Чехия, Венгрия и Румыния стали единственными странами ЕС, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов. При этом 15 государств ЕС увеличили оборонные расходы более чем на 10%, а еще девять — нарастили их менее чем на 10%. Совокупный военный бюджет стран союза вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом.

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Роджер Уотерс
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