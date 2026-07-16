Чехия, Венгрия и Румыния стали единственными странами Евросоюза, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов, следует из ежегодного доклада Европейского оборонного агентства (EDA). При этом 15 государств ЕС увеличили оборонные расходы более чем на 10%, а еще девять — нарастили их менее чем на 10%.

В отчете говорится, что совокупный военный бюджет стран союза вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг €418 млрд. В EDA ожидают, что в 2026 году он составит €454 млрд. В то же время исполнительный директор агентства Андре Денк заявил, что государства ЕС продолжают беспрецедентно наращивать военные расходы. По его словам, при сохранении нынешней динамики к 2029 году они могут достичь €547 млрд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.