Момент с избиением ученого РАН попал на видео Момент с избиением ученого РАН Зезина попал на видео

Момент нападения на ученого РАН Никиты Зезина в Свердловской области попал на видео, сообщает Telegram-канал «112». После инцидента мужчина скончался. Следовали ищут второго участника драки. Как позже рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, причиной смерти ученого стал отказ сердца.

После избиения академик умер, о чем 24 июля уведомила пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра. Мужчина посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с Зезиным прошло 27 июля. После гражданской панихиды его похоронили на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению об избиении ученого. Доклад о расследовании будет представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее Хабаровский суд признал виновным 43-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре в убийстве своего соседа, ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщника ожидает отдельное судебное производство. Инцидент произошел в июле 2025 года в коммуналке после пьяной ссоры соседей. Двое мужчин насмерть забили третьего черенками от швабр и стульями.