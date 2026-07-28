Путин раскрыл важнейшую задачу всех ветвей власти Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей для власти

Поддержка участников специальной военной операции стала важнейшей задачей для всех ветвей российской власти, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что поддерживать надо как самих бойцов, так и членов их семей, сообщает РИА Новости.

Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти, — сказал Путин.

Ранее на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы глава государства заявил, что весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции. По его словам, бойцы героически сражаются за свою Родину.

Президент России также отметил, что в стране сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей. По его словам, вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество.

Выступая перед парламентариями, лидер также добавил, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и обеспечит защиту суверенитета и безопасности страны. Он выразил благодарность военнослужащим за службу, преданность воинскому долгу и присяге.