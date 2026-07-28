Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 15:35

Путин раскрыл важнейшую задачу всех ветвей власти

Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей для власти

Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поддержка участников специальной военной операции стала важнейшей задачей для всех ветвей российской власти, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что поддерживать надо как самих бойцов, так и членов их семей, сообщает РИА Новости.

Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти, — сказал Путин.

Ранее на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу восьмого созыва Госдумы глава государства заявил, что весь российский народ поддерживает участников специальной военной операции. По его словам, бойцы героически сражаются за свою Родину.

Президент России также отметил, что в стране сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей. По его словам, вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество.

Выступая перед парламентариями, лидер также добавил, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и обеспечит защиту суверенитета и безопасности страны. Он выразил благодарность военнослужащим за службу, преданность воинскому долгу и присяге.

Власть
Владимир Путин
участники СВО
господдержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект
На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье
Путин назначил нового посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.