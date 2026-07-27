Путин заявил о формировании целостной системы прав участников СВО в России

В России уже сформирована и продолжает активно развиваться целостная система прав участников СВО и членов их семей, заявил президент России Владимир Путин. На встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы он отметил, что вокруг военнослужащих, отстаивающих интересы Отечества, сегодня сплотилось все российское общество. Трансляция мероприятия идет на сайте нижней палаты парламента.

За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество, — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин дал обещание, что Россия выполнит все цели СВО. Он поблагодарил военнослужащих за службу, преданность воинскому долгу и присяге. Президент добавил, что государство надежно защитит суверенитет и безопасность Родины.

Российский лидер также сообщил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морпехов во многом определяют динамику проведения спецоперации. Он отметил, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены государственных наград, включая звания Героев России.