Финансист предостерег от привычки покупать большие объемы продуктов

Привычка покупать большие объемы продуктов негативно отражается на личном бюджете — она может привести к дефициту средств, предупредил в беседе с «Москвой 24» финансист Андрей Бархота. По его мнению, такое поведение потребителей создает ажиотажный спрос на продукты и повышает риск роста цен.

Стоимость потребления и необходимые расходы растут быстрее, чем доходы, что актуализирует проблему запасов и экономии. Это главные мотивы, побуждающие использовать модель предварительной закупки, — отметил Бархота.

Он напомнил, что для больших запасов еды нужно достаточно места для хранения. В противном случае часть продуктов может испортиться или оказаться невостребованной. По мнению эксперта, допустимо иметь запас еды — круп, макарон и консервов — на одну-две недели, но не более.

Ранее Бархота заявил, что стоит начинать учить детей обращаться с деньгами уже с 10 лет. Он подчеркнул, что в первую очередь следует объяснить, для чего нужны материальные средства. По словам финансиста, ребенок должен понимать, что деньги являются инструментом, а не самоцелью.