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23 июля 2026 в 15:56

Финансист дал совет, когда лучше обучать ребенка обращению с деньгами

Финансист Бархота: учить детей обращаться с деньгами можно с 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Стоит начинать учить детей обращаться с деньгами уже с 10 лет, посоветовал эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В разговоре с 360.ru он подчеркнул, что в первую очередь следует объяснить, для чего нужны материальные средства. По словам финансиста, ребенок должен понимать, что деньги являются инструментом, а не самоцелью.

Я думаю, что можно начинать где-то с 10 лет постепенно расширять спектр соответствующих инструментов и давать некоторые практические упражнения. Например, оформить детскую карту с маленьким, положить на нее деньги, показать, как можно с ней обращаться, — пояснил Бархота.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал откладывать минимум 10–15% от любого дохода. Он подчеркнул, что для формирования финансовой подушки также необходимо избегать импульсивных покупок и планировать бюджет на месяц.

Общество
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финансы
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