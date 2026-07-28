Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 15:32

В Иране ищут Хаменеи после сообщений о его ранении

The Times: спецслужбы США и Израиля ищут аятоллу Моджтабу Хаменеи

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецслужбы США и Израиля проводят секретную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи для установления его местонахождения и состояния здоровья, пишет The Times. Уточняется, что с конца февраля после получения ранения религиозный деятель якобы не пользовался средствами связи. Издание подчеркивает, что целью разведок не является физическое устранение этой фигуры.

Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, кто с ним контактирует. <...> Возможно, только два или три члена Корпуса стражей Исламской революции знают, где он находится, — заявил бывший начальник одного из отделов МОССАДа Рами Игру.

Согласно публикации, операция ведется уже некоторое время. Утверждается, что после событий 28 февраля, когда, по данным газеты, был убит его отец, а сам аятолла получил тяжелые ранения, он не совершал звонков и не выходил в интернет. Это вынуждает разведывательные ведомства полагаться исключительно на работу полевых агентов, так как электронная слежка в данном случае бесполезна.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что религиозный лидер все же вынужден поддерживать связь с внешним миром. Спецслужбы рассчитывают выйти на след курьеров, передающих рукописные записки, применяя тактику, которая ранее помогла ЦРУ обнаружить Усаму бен Ладена.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи временно отказался от публичных мероприятий из соображений безопасности. Его возвращение к общественной деятельности ожидается только после нормализации обстановки на фоне конфликта с США и Израилем.

Мир
Иран
США
Израиль
ЦРУ
Моджтаба Хаменеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель погиб под Белгородом при атаке дрона на коммерческий объект
На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье
Путин назначил нового посла в одной стране
Пассажирам МЦД-3 начали раздавать питьевую воду на фоне жары
Насиловал племянницу? В деле маньяка Мехнина появились новые эпизоды
Представителям одной профессии могут дать надбавку к пенсии
Суд отправил пензенца в колонию за попытку перейти на сторону ВСУ
TikTok оштрафовали в России из-за несоблюдения предписания РКН
Зацепер-школьник попал под колеса автобуса в Петербурге
Экс-подполковник СБУ рассказал, как Зеленский запятнал репутацию Буданова
В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС
Историк ответил, сможет ли Зеленский добиться поддержки Трампа
Четыре российских актера попали в базу скандального украинского сайта
Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике
Подмосковье первым ощутило на себе надвигающийся циклон
НАТО бросилась наращивать производство взрывчатки после 40-летнего перерыва
Суд вынес приговор издевавшимся над пенсионеркой подросткам
Чемпиона России по марафону сбила машина
Юрист ответил, станет ли использование дипфейка отягчающим обстоятельством
Стало известно, что грозит избившим ученого РАН Зезина после его смерти
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.