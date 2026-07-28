В Иране ищут Хаменеи после сообщений о его ранении

В Иране ищут Хаменеи после сообщений о его ранении The Times: спецслужбы США и Израиля ищут аятоллу Моджтабу Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля проводят секретную операцию по поиску аятоллы Моджтабы Хаменеи для установления его местонахождения и состояния здоровья, пишет The Times. Уточняется, что с конца февраля после получения ранения религиозный деятель якобы не пользовался средствами связи. Издание подчеркивает, что целью разведок не является физическое устранение этой фигуры.

Единственный реальный способ найти Моджтабу — завербовать того, кто с ним контактирует. <...> Возможно, только два или три члена Корпуса стражей Исламской революции знают, где он находится, — заявил бывший начальник одного из отделов МОССАДа Рами Игру.

Согласно публикации, операция ведется уже некоторое время. Утверждается, что после событий 28 февраля, когда, по данным газеты, был убит его отец, а сам аятолла получил тяжелые ранения, он не совершал звонков и не выходил в интернет. Это вынуждает разведывательные ведомства полагаться исключительно на работу полевых агентов, так как электронная слежка в данном случае бесполезна.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что религиозный лидер все же вынужден поддерживать связь с внешним миром. Спецслужбы рассчитывают выйти на след курьеров, передающих рукописные записки, применяя тактику, которая ранее помогла ЦРУ обнаружить Усаму бен Ладена.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи временно отказался от публичных мероприятий из соображений безопасности. Его возвращение к общественной деятельности ожидается только после нормализации обстановки на фоне конфликта с США и Израилем.