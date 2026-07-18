Стало известно, почему Хаменеи перестал появляться на публике

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике на фоне продолжающегося конфликта с США и Израилем, сообщил ТАСС иранский источник. По его информации, такое решение принято из соображений безопасности.
Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике, — передает источник.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, после чего в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры сторон при посредничестве Катара и Пакистана.
Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В МИД Ирана эти обвинения отвергли, заявив, что республика не нарушала условия меморандума.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Хаменеи выступает за улучшение дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что Тегеран намерен серьезно следовать этому подходу.