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18 июля 2026 в 12:16

Стало известно, почему Хаменеи перестал появляться на публике

ТАСС: Хаменеи вернется к публичным мероприятиям после нормализации конфликта

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике на фоне продолжающегося конфликта с США и Израилем, сообщил ТАСС иранский источник. По его информации, такое решение принято из соображений безопасности.

Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике, — передает источник.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, после чего в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры сторон при посредничестве Катара и Пакистана.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В МИД Ирана эти обвинения отвергли, заявив, что республика не нарушала условия меморандума.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Хаменеи выступает за улучшение дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что Тегеран намерен серьезно следовать этому подходу.

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