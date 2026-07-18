Стало известно, почему Хаменеи перестал появляться на публике ТАСС: Хаменеи вернется к публичным мероприятиям после нормализации конфликта

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не будет появляться на публике на фоне продолжающегося конфликта с США и Израилем, сообщил ТАСС иранский источник. По его информации, такое решение принято из соображений безопасности.

Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике, — передает источник.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, после чего в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры сторон при посредничестве Катара и Пакистана.